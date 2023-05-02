Новожилова Прасковья Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новожилова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17697. НОВОЖИЛОВА, ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНА, 61 г. Гр. Юрьевск. у., Паршинск. и., с. Шипилова; — Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 3 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.