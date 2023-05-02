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Новожилова Прасковья Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новожилова
Имя
Прасковья
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
17697. НОВОЖИЛОВА, ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНА, 61 г. Гр. Юрьевск. у., Паршинск. и., с. Шипилова; — Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 3 нояб. 920.

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