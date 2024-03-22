Зарубин Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарубин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38549. ЗАРУБИНЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢевъ. Лиш. ос. др. изъ к. Тотемск. у., Юркинск. в., д. Фролова, 44 л.; — Костромск. О. С., 134, 3 ч. 1647 и 1649 У., арест. отд. 3 г. Исп. 29 Дек. 908. | 905 2982 1647 У. | 93 19672 169 М. | 900 92414 1647 У. | 91 120375 169 М. | 93 63224 ПО и 177 М.
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