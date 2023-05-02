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Воронин Никита Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронин
Имя
Никита
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
2209. Воронин Никита Иванов., 18 л., Курск. г., г. Щигров. Н. С. 1 уч. Щигровск. у. Ст. ст. 17, 162 п. "в", л. с. 1 г. 13 сент. 927.

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