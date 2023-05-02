Бородин Григорий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17882. БОРОДИНЪ, Григорій Ѳедоровъ. Кр. Ростов. (на Дону) у., Кагальницк. в. (рыболовъ), 30 л.; приг. Черкасск. Съѣзд. М. С., обл. В. Донск. за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 28 Авг. 1886 г.
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