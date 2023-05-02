Гольдберг Шия Срулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдберг
- Имя
- Шия
- Отчество
- Срулев
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 114389. ГОЛЬДБЕРГЪ, ШІЯ Срулевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Влодавы, 27 л.; — Гроднен. С., 4 п. 134, 135, 158 и 2 ч. 1653 У., арест. отд-2½ г. Исп. 26 Июня 909. | 908 17611 1655 У., по СОВ. съ приг., напеч. въ 903 1834 1655 У. 903 г. № 60502. | 901 33744 169 М. | 99 59371 169 М. | 9001697 470 М.
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