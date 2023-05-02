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Крюков Георгий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Георгий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
1720. КРЮКОВ, ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. В. Т. Петрограда;—Н. С. б. Петроградск. р., 1 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 в. «б», лиш. св. 1 ½ г. Исп. 8 дек. 922.

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