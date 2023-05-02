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Кашаева Клавдия Илларионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашаева
Имя
Клавдия
Отчество
Илларионовна
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4480. КАШАЕВА КЛАВДИЯ ИЛЛАРИОНОВНА, 21 г., Самарск. у., Александровск. в. Дежурн. кам. Н. С. б. г. Симбирска. Ст. 88, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 24/ХІІ—24.

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