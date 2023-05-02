Домбровский Вольф Шаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домбровский
- Имя
- Вольф
- Отчество
- Шаев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83925. ДОМБРОВСКІЙ, ВОЛЬФЪ ШАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 44 л.; — Луцк. О. С., 1629 У., каторж. раб. 11 л. Исп. 31 Марта 908. | 906 76867 175 М. | 87 13623 271 У. | 905 21758 1651 У. | 84 43576 1647 У. | 93 79574 170¹ М. | 82 55059 1655 У. | 90 33167 1655 У. | 81 67351 169 М. | 89 51106 1647 У. | 81 67350 169 М. | 87 31163 1655 У. | 80 49718 169 М.
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