Лисицын Николай Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лисицын
- Имя
- Николай
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6729. ЛИСИЦЫНЪ, НИКОЛАЙ СЕМЕновъ, 19 л. Мщ. г. Кронштадта, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 31 уч., 22 Нояб. 910. 16 и 169 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 47 уч. отъ 25 Авг. 910 г. (172 М., тюр. 1½ м.), тюр. 5 м. Исп. 8 Дек. 910.
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