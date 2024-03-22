Сергеев Павел Калистратов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Калистратов
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10826. СЕРГѢЕВЪ, ПАВЕЛЪ КАЛИСТРАтовъ, 29 л. К. Лаишев. у., Державинск. в., д. Чемодурова; — У. Чл. О. С. по Лаишевск. у., 25 Нояб. 910, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 11 Дек. 910.
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