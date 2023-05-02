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Дудзинский Вячеслав Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудзинский
Имя
Вячеслав
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4159. ДУДЗИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ, 27 л., Витебск. г., Полоцк. у. Московск. Губсуд. Ст. 85, расстрел. по амн. замен., лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 окт. 923.

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