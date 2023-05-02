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Томчик Станислав Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томчик
Имя
Станислав
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
17 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
36090. ТОМЧИКЪ, СТАНИСЛАВЪ ИГнатьевъ. К. Козеницк. у., гм. Козеницы, д. Августовъ, 33 л.; — Варшав. С. П. (во 2 р.), 169 и 170¹ М. и по сов. съ приг. Гм. С. 1 окр. Козеницк. у. отъ 13 Авг. 904 г., и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 17 Марта 905. | 901 78131 169 М.

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