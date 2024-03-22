Новиков Игнатий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24664. НОВИКОВЪ, Игнатій Игнатьевъ. Кр. Рѣжицк. у., Розентовск. в., д. Дупаны (чернораб.), 38 л.; род. того же у. и в., въ д. Пустошкахъ; приг. М. С. 6 уч. Рѣжицк. окр., по 154, 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 28 Нояб. 1886 г.
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