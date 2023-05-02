Гольдберг Адольф Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольдберг
- Имя
- Адольф
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 114387. ГОЛЬДБЕРГЪ, АДОЛЬФЪ (Абрамъ) Феликсовъ (Фишилевъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 34 л.; — У, Чл. О. С. по Оршанск, у., 77 У., тюр. 3 м. Исп. 23 Іюня 909. | 900 89700 1055 У. | 98 42386 16 М. | 99 80550 285 У.
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