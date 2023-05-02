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Ковалев Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
3183. КОВАЛЕВ, ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л, Гр. Невельск, у., Чупровск. в., д. Щепилиной;— Н. С. 5 р-на Великолуцк. у. Кража. лиш. св. 6 м. условно.

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