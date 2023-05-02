Матюнин Тихон Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матюнин
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48685. МАТЮНИНЪ, ТИХОНЪ МАКСИмовъ. К. Скопинск. у., Боровск. в., с. Городецкаго, 20 л.; — З. Н. 2 уч. Ряжск. у. (въ 3 р., 2 р. Вол. С.), 16 и 169 М., тюр. 9 м. Исп. 15 Марта 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.