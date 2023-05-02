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Матюнин Тихон Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матюнин
Имя
Тихон
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
15 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
48685. МАТЮНИНЪ, ТИХОНЪ МАКСИмовъ. К. Скопинск. у., Боровск. в., с. Городецкаго, 20 л.; — З. Н. 2 уч. Ряжск. у. (въ 3 р., 2 р. Вол. С.), 16 и 169 М., тюр. 9 м. Исп. 15 Марта 905.

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