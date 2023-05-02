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Кузнецов Алексей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Алексей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
134771. КУЗНЕЦОВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Нижнеломовск. у., в. и с. Пѣшей-Слободы, 40 л.; — М. С. 6 уч. г. Саратова, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Авг. 909.

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