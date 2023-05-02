Кузнецов Алексей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134771. КУЗНЕЦОВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Нижнеломовск. у., в. и с. Пѣшей-Слободы, 40 л.; — М. С. 6 уч. г. Саратова, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Авг. 909.
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