Медведев Ефим Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135990. МЕДВѢДЕВЪ, ЕФИМЪ ТРОФИМОВЪ. К. Тамбов. у., в. и с. Разсказова, 28 л.; —У. Чл. О. С. по Тамбов. у., 170* М., тюр. 6 м. Исп. 8 Окт. 909. 908 52266 170* М.
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