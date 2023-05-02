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Медведев Ефим Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Ефим
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
135990. МЕДВѢДЕВЪ, ЕФИМЪ ТРОФИМОВЪ. К. Тамбов. у., в. и с. Разсказова, 28 л.; —У. Чл. О. С. по Тамбов. у., 170* М., тюр. 6 м. Исп. 8 Окт. 909. 908 52266 170* М.

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