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Никитин Василий Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Василий
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
27143. НИКИТИН, ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 17 л. Гр. Сычевск. у., Спасск. в., д. Ловрина; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда. Изнасилов., пр. р. 5 л. Исп. 28 окт. 920.

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