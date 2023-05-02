Машинькин Федор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машинькин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135971. МАШИНЬКИНЪ, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Богородск, у., Беззубовск. в., д. Устъяновой, 49 л. — Г. С. г. Покрова 29 Апр. 909, 177 М., тюр 3 м. Исп. 17 Авг. 909.
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