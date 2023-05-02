Лапцов Владимир Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапцов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5579. ЛАПЦОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ, 36 л., Ковровск. у., Земянковск. в., д. Столбцы. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114-а ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 сент. 923.
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