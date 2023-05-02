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Лапцов Владимир Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапцов
Имя
Владимир
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5579. ЛАПЦОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ, 36 л., Ковровск. у., Земянковск. в., д. Столбцы. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114-а ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 сент. 923.

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