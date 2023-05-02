Краснов Филимон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснов
- Имя
- Филимон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22399. КРАСНОВЪ, Филимонъ Ивановъ. Кр. Кашир. у., Глѣбовск. в., д. Бѣлкиной (портн.), 19 л.; приг. Москов. Ст. М. С. Сокольнич. уч. (въ 3 р.), по 6 п. 13, 169, 2, 5 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 16 Янв. 1887 г.
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