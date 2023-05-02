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Левченко Митрофан Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левченко
Имя
Митрофан
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
5876. Левченко Митрофан Артемьевич, 46 л., г. Краснодара. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 83, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 10/ІІ—26.

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