Романюта Иосиф Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романюта
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7745. РОМАНЮТА ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ, 38 л., рд. в Таврическ. г., Мелитопольск. у., Юзовск. в., с. Бомрой. Главсуд Крымск. АССР. Ст. 167, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2/Ѵ—26.
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