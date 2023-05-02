Добровольский-Султанов Андрей Станиславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добровольский-Султанов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Станиславович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3963. ДОБРОВОЛЬСКИЙ-СУЛТАНОВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 28 л., Рд. в г. Варшаве. В. Т. отд. Кавказск. Краснозн. Арм. Ст. 105. лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 24 сент. 923.
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