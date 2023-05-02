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Колпащиков Сергей Нефедов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колпащиков
Имя
Сергей
Отчество
Нефедов
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
32463. КОЛПАЩИКОВЪ, СЕРГѢЙ НЕФЕдовъ. Мщ. г. Перми, 25 л.; — Г. С. 4 уч. г. Самары (въ 3 р.), 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 8 Апр. 905. | 900 3271 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 54313. | 93 89219 169 М.

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