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Серов Кузьма Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серов
Имя
Кузьма
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9028. СЕРОВ КУЗЬМА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 36 л., Череповецк. у. Череповецк. Губсуд. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор пр. 2 г. Исп. 15 авг. 923.

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