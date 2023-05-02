Жуков Николай Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145916. ЖУКОВЪ, НИКОЛАЙ ДЕНИсовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Темников. у., Кріушинск. в., с. Куликова, 33 — Тамбов. О. С. 12 Сент. 909, 1641 и 1654 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 10 Нояб. 909. | 905 80611 1 ч. 1655 У. | 902 96372 170¹ М. | 903 69796 170¹ М. | 96 47156 169 М.
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