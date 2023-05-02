Коваленко Вениамин Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Вениамин
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4778. КОВАЛЕНКО ВЕНИАМИН СЕРГЕЕВИЧ, 24 л., Харьковск. г., г. Сумы. В. Т. Черноморск. фл. и войск Крыма. Ст. ст. 92, 1 ч. 113, 205в, лиш. св. 3 г. 5 м. 8 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11/ѴІ—24.
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