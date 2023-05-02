Хуртин Степан Федотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хуртин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федотов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140920. ХУРТИНЪ, СТЕПАНЪ ФЕДОТОВЪ. К. Самарск. у., в. и с. Чернорѣчья, 19 л.; — Самарск. О. С. 21 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 140, 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ 2 приг. сего С. отъ 13 Марта 909 г. (1 ч. 1647 У. — тюр. 1 г.) и приг. отъ 3 Февр. 909 г. (1 ч. 1647 У. — тюр. 6 м.) и приг., напеч. въ 908 г. № 116837, тюр. 3½ г. Исп. 26 Окт. 909. | 906 66991 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.