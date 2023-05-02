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Хуртин Степан Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хуртин
Имя
Степан
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140920. ХУРТИНЪ, СТЕПАНЪ ФЕДОТОВЪ. К. Самарск. у., в. и с. Чернорѣчья, 19 л.; — Самарск. О. С. 21 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 140, 152, 1641 и 1654 У., по сов. съ 2 приг. сего С. отъ 13 Марта 909 г. (1 ч. 1647 У. — тюр. 1 г.) и приг. отъ 3 Февр. 909 г. (1 ч. 1647 У. — тюр. 6 м.) и приг., напеч. въ 908 г. № 116837, тюр. 3½ г. Исп. 26 Окт. 909. | 906 66991 172 М.

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