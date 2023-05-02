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Валапин Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валапин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
13674. ВАЛАПИН, АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Гдовск. у., Ложголовск. в. и с.; — Н. С. 1 р. 7 отд. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. 6 м., с зач. 6 м. пр. з., по амн. от нак. освоб.

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