Мамедов Султан-Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамедов Султан-Оглы

Мамедов Султан-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамедов
Имя
Султан-Оглы
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
17015. МАМЕДОВ, СУЛТАН-ОГЛЫ, 18 л. Гр. Дагестанск. обл.; — Ос. сесс. Совнарсуда Донск. окр. Ограбление, лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 25 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close