Иванов Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3761. ИВАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 28 л., Нижне-Ломовск. у., Атмисск. в. и с. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 2 ч. 164, лиш. св. 2 г. 7 м. 12 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 21/І—24.
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