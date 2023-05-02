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Ибрагимов Мухамет-Жан Салехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибрагимов
Имя
Мухамет-Жан
Отчество
Салехов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46958. ИБРАГИМОВЪ, МУХАМЕТЪ-ЖАНЪ Салеховъ. К. Хвалын. у., Горюшинск. в., д. Зимницъ, 31 г., рд. въ г. Астрахани; — М. С. 5 уч. г. Астрахани (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.

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