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Шаблаев Сергей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаблаев
Имя
Сергей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
21 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13236. ШАБЛАЕВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 20 л., Каменск. у. Баевск. в. Н. С. 5 уч. Каменск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 21/ІІІ—24.

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