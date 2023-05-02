Саксеева Анна Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саксеева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18766. САКСЕЕВА, АННА АЛЕКСЕЕВНА, 18 л. Гр. Керенск. у., Сер.-Поливановск. в., д. Свищева; — Н. С. 2 уч. Керенск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. и 3 м., по амн. нак. сокр. до 3 м. Исп. 17 февр. 920.
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