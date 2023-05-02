Шталь Генрих Христофоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шталь
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Христофоров
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156266. ШТАЛЬ, ГЕНРИХЪ (ИВАНЪ) Христофоровъ (онъ же Долгихъ). Сс.-пос. Селенгинск. у., в. и с. Кударинского, 25 л., рд. Добленск. у., въ в. Ливенъ-Борзенск. в.; — Читинск. О. С., 134, 135, 1643 У., 375 и § Ш 438 У. о сс., врем. раб. на зав. 4 г. Исп. 13 Апр. 909. | 906 53207 1651 У. | 903 9588 1632 У.
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