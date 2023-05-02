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Льгов Тимофей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Льгов
Имя
Тимофей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8361. ЛЬГОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 29 л., Иркутск. у., Оекск. в и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 28 мая 923

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