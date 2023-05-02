Шестаков Алексей Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестаков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12837. ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 17 л., Сретенск. окр., Жидкинск. р. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 169, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с.
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