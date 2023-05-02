Кошелев Пармен Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошелев
- Имя
- Пармен
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16169. КОШЕЛЕВ, ПАРМЕН МАТВЕЕВИЧ, 47 л. Гр. Жиздринск. у., Ловотск. в. и с.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 10 дн. пр. з. Исп. 2 авг. 920. | 914 33282 169 М.
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