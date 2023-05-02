Хохлов Александр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7857. ХОХЛОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 25 л., Гр. Тутаевск,. у., Малаховой, в., с. Устья,; Н. С. 5 р-на Тутаевск. у., Грабеж, лиш. св. 8 м., по амнист. 1 мая и 7 нояб. 918 г. нак. уменьш. до 2 м., Исп. 17 авг. 919.
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