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Хохлов Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохлов
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
17 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7857. ХОХЛОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 25 л., Гр. Тутаевск,. у., Малаховой, в., с. Устья,; Н. С. 5 р-на Тутаевск. у., Грабеж, лиш. св. 8 м., по амнист. 1 мая и 7 нояб. 918 г. нак. уменьш. до 2 м., Исп. 17 авг. 919.

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