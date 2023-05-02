Худанин Андрей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худанин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140912. ХУДАНИНЪ, АНДРЕЙ ЕГОРОВЪ. Сельск. обыв. в. и зав. Воткинскаго, Сарапульск. у., 18 л.; — Казанск. С. П. 14 Сент. 909, 53 и 1 ч. 102 Уг. У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Пермск. у. отъ 10 Сент. 908 г. (977 У. — арестъ 2 м.), ссыл. на посел. Исп. 29 Окт. 909.
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