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Худанин Андрей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худанин
Имя
Андрей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140912. ХУДАНИНЪ, АНДРЕЙ ЕГОРОВЪ. Сельск. обыв. в. и зав. Воткинскаго, Сарапульск. у., 18 л.; — Казанск. С. П. 14 Сент. 909, 53 и 1 ч. 102 Уг. У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Пермск. у. отъ 10 Сент. 908 г. (977 У. — арестъ 2 м.), ссыл. на посел. Исп. 29 Окт. 909.

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