Борисов Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36013. БОРИСОВЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. илъ к. Муромск. у., Ковардицк. в. и с., 28 л., рд. Богородск. у., Зуевск. в., въ д. Дубровѣ; — Москов. О. С., 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Дек. 908. | 906 26950 1654 У. | 901 9810 170¹ М. | 902 50196 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.