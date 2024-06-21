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Богданова Прасковья Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданова
Имя
Прасковья
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130119. БОГДАНОВА, ПРАСКОВЬЯ ИВАнова. К. Новоржев. у., Жадрицк. в., д. Шубина, 40 л.; — Новоржев. Г. С. И Мая 909, 6 п. 13, 15, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.

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