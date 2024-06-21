Богданова Прасковья Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130119. БОГДАНОВА, ПРАСКОВЬЯ ИВАнова. К. Новоржев. у., Жадрицк. в., д. Шубина, 40 л.; — Новоржев. Г. С. И Мая 909, 6 п. 13, 15, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.
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