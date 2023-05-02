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Чепурнин Павел Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепурнин
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7963. ЧЕПУРНИН, ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 36 л., Гр. Наровчатск. у., Тезиковск. в., с. Курца,; Н. С. 4 уч. Наровчатск. у., Кража, лиш. св. 6 м. по амнист., приг. в исп. не привед.

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