Черноок-Констанов Григорий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черноок-Констанов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 384
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13180. ЧЕРНООК-КОНСТАНОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 34 л., Рд. в Каменец-Подольск. г., Каменецк. у., Кулинск. в., с. Кинечин. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 24/І—24.
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