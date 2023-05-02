Машкин Яков Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машкин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17118. МАШКИН, ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л. Гр. Вятск. у., Якимоважинск. в, д. Подбор.; — П. С. при бат-не Вятско-Слободск. Украйона. Должн. прест. лиш. св. 6 м. Исп. 2 июля 920.
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