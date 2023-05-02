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Сусоев Александр Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сусоев
Имя
Александр
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
25 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
29329. СУСОЕВ, АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 52 л. Гр. Воронежск. у., Костенск. в. и с.; — Н. С. 4 р. Воронежск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 6 м., по амн. нак. замен. пр. р. 4 м. Исп. 25 апр. 920.

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