Сусоев Александр Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сусоев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29329. СУСОЕВ, АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 52 л. Гр. Воронежск. у., Костенск. в. и с.; — Н. С. 4 р. Воронежск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 6 м., по амн. нак. замен. пр. р. 4 м. Исп. 25 апр. 920.
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