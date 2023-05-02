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Шутов Михаил Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шутов
Имя
Михаил
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
30640. ШУТОВ, МИХАИЛ ИЛЬИЧ. Гр. Слободск. у., Федосеевск. в., с. Кинчина; — Н. С. 10 уч. Слободск. у. Подлог, лиш. св. 8 м. Осужд. 19 апр. 920.

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