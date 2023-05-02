Мырин Павел Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мырин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4939. Мырин Павел Кириллович, 40 л. Гр. Юрьевск. у., Паршинск. в., о. Осамовна; —Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 19 окт. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.