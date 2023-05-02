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Мырин Павел Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мырин
Имя
Павел
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4939. Мырин Павел Кириллович, 40 л. Гр. Юрьевск. у., Паршинск. в., о. Осамовна; —Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 19 окт. 918.

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